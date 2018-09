CLEVELAND -- Cleveland Browns fans wear their brown and orange colors with pride and once the team wins a game this season, the orange will really stand out.

Tanning chain VersaSpa is offering free spray tans to all Browns fans after the team secures its first win as part of its "Tan the Land" campaign. The day after the first win, fans can visit one of the participating locations for their free spray tan.

VersaSpa has partnered with Palm Beach Tan, TnT Tanning and other local tanning retailers to execute the promotion.

See the full list of participating salons below:

Bella Bronze, 1486 N Portage Path, Akron 44313, 330-835-3622

TNT Tanning, 33572 Detroit Road, Avon 44011, 440-937-3004

Palm Beach Tan, 36050 Detroit Road, Avon 44011, 440-934-8267

TNT Tanning, 7475 Market Place Drive, Bainbridge 44202, 330-562-2550

TNT Tanning, 374 W. Bagley Road, Berea 44017, 440-826-3955

Palm Beach Tan, 7987 Broadview Road, Broadview Heights 44147, 440-717-1788

Palm Beach Tan, 4774 Ridge Road, Brooklyn 44144, 216-739-9855

Palm Beach Tan, 3829 Center Road, Brunswick 44212, 330-220-1055

Fierce Tanning, 5317 Center Road, Brunswick 44212, 330-273-8266

TNT Tanning, 5130 Whipple Road, Canton 44718, 330-492-3955

TNT Tanning, 602 South Street, Chardon 44024, 440-285-3955

TNT Tanning, 8389 Mayfield Road, Chesterland 44026, 440-729-9111

Jamaican Me Tan, 14488 Cedar Road, Cleveland 44122, 216-382-2300

D’s Tan, 33419 Vine Street, Eastlake 44095, 440-942-6700

Palm Beach Tan, 14879 Detroit Road, Lakewood 44107, 216-521-0003

Max Tan Spa, 15701 Detroit Avenue, Lakewood 44107, 216-221-8052

TNT Tanning, 8266 Golden Link Blvd, Macedonia 44067, 330-467-1401

TNT Tanning, 6585 N. Ridge Road (Rt. 20), Madison 44057, 440-417-0611

Palm Beach Tan, 1110 North Court Street, Medina 44256, 330-722-2799

Palm Beach Tan, 7313 Mentor Ave, Mentor 44060, 440-946-0445

TNT Tanning, 8445 Market Street, Mentor 44060, 440-205-3955

TNT Tanning, 9164 Mentor Avenue, Mentor 44060, 440-255-5646

Palm Beach Tan, 18328 Bagley Road, Middleburg Heights 44130, 440-239-8337

TNT Tanning, 1471 Mentor Avenue, Painesville 44077, 440-350-9669

Palm Beach Tan, 1852 Snow Road, Parma 44134, 216-335-9120

Palm Beach Tan, 6516 York Road, Parma Heights 44130, 440-842-9950

TNT Tanning, 5608 Wilson Mills Road, Richmond Heights 44143, 440-473-1511

Skin Deep Mega Tanning, 21633 Center Ridge Road, Rocky River 44116, 440-333-3190

Palm Beach Tan, 6025 Kruse Drive #114, Solon 44139, 440-519-9100

TNT Tanning, 4135 Bridgewater Parkway, Stow 44224, 330-923-9911

Palm Beach Tan, 1272 State Route 303, Streetsboro 44241, 330-626-1700

Palm Beach Tan, 14181 Pearl Road, Strongsville 44136, 440-572-5606

TNT Tanning, 8870 Darrow Road, Twinsburg 44087, 330-425-3510

TNT Tanning, 30180 Euclid Avenue, Wickliffe 44092, 440-944-3955

TNT Tanning, 34851 Euclid Avenue, Willoughby 44094, 440-602-3955

