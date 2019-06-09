BEAUMONT, Texas — HIGH SCHOOL VOLLEYBALL
YMBL Tournament
Pool 1
Orangefield 2 Anahuac 1
Gary 2 West Hardin 0
Anahuac 2 West Hardin 0
Orangefield 2 Gary 0
Orangefield 2 West Hardin 0
Pool 3
Buna 2 Deweyville 0
Pool 4
Hardin-Jefferson 2 Silsbee 0
Woodville 2 Splendora 1
Splendora 2 Hardin-Jefferson 1
Woodville 2 Silsbee 0
Splendora 2 Silsbee 0
Woodville 2 Hardin-Jefferson 0
Bracket Play - Saturday
Blue - Beaumont United
Hardin vs Silsbee, 9 am
West Orange-Stark vs Lumberton, 9 am
Splendora vs West Brook, 9 am
Beaumont United vs Tarkington, 10 am
Woodville, Bye
Little Cypress-Mauriceville vs Vidor, 11 am
Hardin-Jefferson vs Hamshire-Fannett, 10 am
Port Arthur Memorial vs Livingston, 10 am
Red - West Brook
Orangefield, Bye
Deweyville vs Legacy Christian, 9 am
Buna vs Harmony, 9 am
High Island vs Anahuac, 10 am
East Chambers vs Lighthouse, 10 am
Gary vs Kountze, 11 am
Kelly vs West Hardin, 11 am