BEAUMONT, Texas — HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

YMBL Tournament

Pool 1

Orangefield 2 Anahuac 1

Gary 2 West Hardin 0

Anahuac 2 West Hardin 0

Orangefield 2 Gary 0

Orangefield 2 West Hardin 0

Pool 3

Buna 2 Deweyville 0

Pool 4

Hardin-Jefferson 2 Silsbee 0

Woodville 2 Splendora 1

Splendora 2 Hardin-Jefferson 1

Woodville 2 Silsbee 0

Splendora 2 Silsbee 0

Woodville 2 Hardin-Jefferson 0

Bracket Play - Saturday

Blue - Beaumont United

Hardin vs Silsbee, 9 am

West Orange-Stark vs Lumberton, 9 am

Splendora vs West Brook, 9 am

Beaumont United vs Tarkington, 10 am

Woodville, Bye

Little Cypress-Mauriceville vs Vidor, 11 am

Hardin-Jefferson vs Hamshire-Fannett, 10 am

Port Arthur Memorial vs Livingston, 10 am

Red - West Brook

Orangefield, Bye

Deweyville vs Legacy Christian, 9 am

Buna vs Harmony, 9 am

High Island vs Anahuac, 10 am

East Chambers vs Lighthouse, 10 am

Gary vs Kountze, 11 am

Kelly vs West Hardin, 11 am