UIL STATE TOURNAMENT
5A BOYS SINGLES
STATE QUARTERFINALS
Brandon Do (Nederland) defeated
Isaac Cardova (El Paso) 6-1, 6-2
STATE SEMIFINALS
Brandon Do (Nederland) defeated
Peyton Dooley (Highland Park) 6-0, 6-7, 6-4
STATE CHAMPIONSHIP
Brandon Do (Nederland) defeated
Jerrod Wilson (Red Oak) 6-1, 6-4)
STATE CHAMPIONSHIP
Brandon Do (Nederland) vs
Jerod Wilson (Red Oak) Friday, 8:30 am
5A GIRLS DOUBLES
STATE QUARTERFINALS
Jayci Wong/Megan Do (Nederland) defeated
Nell Covington/Campbell Henderson (Highland Park) 7-6, 6-4
STATE SEMIFINALS
Fiona Crawley/Brianna Wilbur (Alamo Heights) defeated
Jayci Wong/Megan Do (Nederland) 6-0, 6-1
3A BOYS DOUBLES
STATE QUARTERFINALS
Colton Chitsey/Shawn Labedelle (Wall) defeated
Dawson Arrant/Daneil Leh (Kirbyville) 6-1, 6-1
3A GIRLS DOUBLES
STATE QUARTERFINALS
MaKayla Linn/Carsyn Herrera (Kountze) defeated
Erica Otto/Alyssa Otto (Schulenburg) 6-2, 6-3
STATE SEMIFINALS
Sadie Dearing/Remington Jackson (Ponder) defeated
MaKayla Linn/Carsyn Herrera (Kountze) 6-3, 6-2
3A MIXED DOUBLES
STATE QUARTERFINALS
Paige Banks/Caleb McCoy (Whitesboro) defeated
Caleb Powell/Malaysia Williams (Woodville) 1-6, 6-3, 6-4