WOODVILLE, Texas — WOODVILLE TOURNAMENT

Pool 1

Liberty 2 Deweyville 0 (25-21, 26-24)

Livingston 2 Warren 0 (25-14, 25-18)

Deweyivlle 2 Warren 0 (25-14, 25-15)

Livingston 2 Liberty 1 (20-25, 25-23, 16-14)

Deweyville 2 Livingston 0 (25-20, 25-11)

Liberty 2 Warren 0 (25-23, 25-22)

Pool 2

Buna 2 Hull-Daisetta 0 (25-12, 25-14)

Lumberton 2 Woodville 1 (22-25, 25-20, 15-12)

Woodville 2 Buna 0 (25-11, 25-17)

Lumberton 2 Hull-Daisetta 0 (25-13, 25-14)

Lumberton 2 Buna 1 (22-25, 25-16, 15-2)

Woodville 2 Hull-Daisetta 0 (25-4, 25-7)

Pool 3

Hamshire-Fannett 2 Evadale 0 (25-16, 27-25)

LCM 2 Kelly 0 (25-16, 25-13)

LCM 2 Evadale 0 (25-13, 25-18)

Hamshire-Fannett 2 Kelly 1 (25-21, 15-25, 15-10)

Kelly 2 Evadale 0 (25-9, 25-20)

LCM 2 Hamshire-Fannett 0 (25-16, 26-24)

Pool 4

Huntington 2 Anahuac 0 (25-17, 25-20)

West Brook 2 Vidor 1 (25-23, 23-25, 15-9)

West Brook 2 Anahuac 0 (25-22, 25-17)

Vidor 2 Huntington 0 (25-9, 25-18)

Vidor 2 Anahuac 1 (25-10, 18-25, 15-13)

Huntington 2 West Brook 1 (21-25, 25-17, 15-6)

Pool 5

Diboll 2 Beaumont United 0 (25-9, 25-19)

Orangefield 2 Spurger 0 (25-18, 26-24)

Beaumont United 2 Spurger 0 (25-22, 29-27)

Diboll 2 Orangefield 0 F (25-17, 25-20)

Orangefield 2 Beaumont United 0 (25-21, 25-16)

Diboll 2 Spurger 0 (25-9, 25-14)

Pool 6

Corrigan-Camden 2 Bridge City 1 (25-15, 25-20)

Silsbee 2 Port Arthur Memorial 0 (25-16, 25-16)

Bridge City 2 Silsbee 0 (25-19, 25-22)

Corrigan-Camden 2 Port Arthur Memorial 0 (25-21, 25-13)

Bridge City 2 Port Arthur Memorial 0 (25-19, 25-12)

Corrigan-Camden 2 Silsbee 0 (25-20, 25-23)

Pool Records

LCM (6-0)

Lumberton (6-0)

Woodville (5-1)

Diboll (5-1)

Vidor (5-1)

Orangefield (4-2)

Liberty (4-2)

Deweyville (4-2)

Corrigan-Camden (4-2)

Livingston (4-2)

Kelly (3-3)

Huntington (3-3)

Bridge City (3-3)

Hamshire-Fannett (3-3)

West Brook (2-4)

Warren (2-4)

Beaumont United (2-4)

Buna (2-4)

Evadale (2-4)

Silsbee (2-4)

Anahuac (1-5)

Hull-Daisetta (0-6)

Spurger (0-6)

Port Arthur Memorial (0-6)

Gold Bracket

8:00 am Vidor vs Diboll

9:00 am Deweyville vs Lumberton

10:00 am Liberty vs LCM

11:00 am Orangefield vs Woodville



Silver Bracket

8:00 am Hamshire-Fannett vs Bridge City

9:00 am Silsbee vs Livingston

10:00 am Buna vs Corrigan-Camden

11:00 am Huntington vs Kelly

Bronze Bracket

8:00 am Anahuac vs Evadale

9:00 am Hull-Daisetta vs Beaumont United

10:00 am Port Arthur Memorial vs West Brook

11:00 am Spurger vs Warren