CHRISTUS All-Star Classic returns in June

BEAUMONT, Texas — The Southeast Texas Coaches Association introduced the coaches and teams for the 6th Annual CHRISTUS All-Star Classic and announced the schedule of events, which will take place June 16-18, 2021.

This is the 9th year of the All-Star Classic and the 6th year that CHRISTUS Southeast Texas Sports Medicine is the Title Sponsor.

● Wednesday, June 16, 5:00 p.m.

All-Star Softball and All-Star Baseball

at Barbers Hill High School

● Thursday, June 17, 430 p.m.

All-Star Volleyball, All-Star Girls Basketball and All-Star Boys Basketball

at East Chambers High School Gym

● Friday, June 18, 7:00 p.m.

All-Star Football

at Beaumont Memorial Stadium

In addition, the annual golf tournament at Babe Zaharias Golf Course in Port Arthur, TX will be held at 9 a.m. on Thursday, June 10, to help raise the scholarship money for the senior all-stars.

Team and sponsorship opportunities are available by contacting Ricardo Serna, Tournament Director, by phone (409) 729-7644 ext 274, or email rserna@pngisd.org.

Special thanks to our sponsors that help make all of this possible. First and foremost, CHRISTUS Southeast Texas Sports Medicine and Beaumont Bone and Joint Institute are the title sponsor as well as special thanks to: TxTreme LLC, Team Funded, Balfour, Athletic Supply, Complete Athlete, M and M Restaurant Group, Barbers HIll ISD and East Chambers ISD.

All Star Coaches

Softball

East Team: Rebekah Ragsdale - Orangefield

West Team: Garrett Gates - Huffman-Hargrave

Baseball

East Team: Jacob Walton - Beaumont West Brook

West Team: David Denny - Barbers Hill

Volleyball

East Team: Maci Wilmore - Deweyville

West Team: Johnathan Snipes - East Chambers

Girls Basketball

East Team: Kara Skinner - Port Neches-Groves (formerly)

West Team: Troy Carrell - Woodville

Boys Basketball

East Team: David Green - Beaumont United

West Team: Todd Sutherland - East Chambers

Football

East Team: Marcus Graham - Beaumont United

West Team: Greg Neece - Anahuac

All-Star Rosters

SOFTBALL

East

Rylie Burt - Buna

Kinzi Nolan - Evadale

Kiarra Sells - Jasper

Presley Glende - Kirbyville

Kayln Xayaseng - Kirbyville

Madeline Stephenson - Little Cypress-Mauriceville

Bailey Frenzel - Little Cypress-Mauriceville

Karson Friar - Little Cypress-Mauriceville

Alyssa Collazo - Nederland

Codie Sorge - Orangefield

Emma Humplik - Orangefield

Ryden Stanfield - Orangefield

Olivia Grant - Orangefield

Skylar Head - Vidor

Taliyah Washington - West Orange-Stark

West

Samantha Landry - Barbers HIll

Sophia Simpson - Barbers Hill

Turiya Coleman - CE King

Maggie Herdejurgen - Crosby

Jamie Bell - Crosby

Cadence Ridgaway - East Chambers

Marissa Bennett - Goose Creek Memorial

Lindsey Gonzalez - Huffman-Hargrave

Christin Haygood - Huffman-Hargrave

Kaci West - Liberty

Jaylen Prichard - Liberty

Nicole Price - Baytown Lee

Leah Hensarling - Splendora

Brooklyn Atkins - Splendora

Baylee Cooley - Woodville

BASEBALL

East

Grant Davis - Beaumont Legacy

Joshua Taunton - Beaumont West Brook

Sam Carpenter - Bridge City

Drew Marshall - Jasper

Micah Depew - Kountze

Ryan Young - Lumberton

Rene Cunningham - Nederland

Nate Williams - Newton

Bryce Bergeron - Orangefield

Tyler Washington - Orangefield

Thomas Reinholt - Port Neches-Groves

Ryan Sosa - Port Neches-Groves

Alex Uribe - Silsbee

Tyler Gray - Vidor

Jalen Thompson - West Orange-Stark



West

Hunter Mercer - Barbers Hill

Simon Larranaga - Barbers Hill

Raithen Malone - Barbers Hill

Justyn Valdez - Baytown Lee

Ryan Flores - Baytown Sterling

Trevor Vaughn - Coldspring-Oakhurst

Michael Hogan - Crosby

Dalton Fletcher - Crosby

Ian Torres - Goose Creek Memorial

Landon McLeod - Hardin-Jefferson

Kevin Borque - Hardin-Jefferson

Mason Strolberg - Huffman-Hargrave

Cody Oliphant Huffman-Hargrave

Garrett Lott - Tarkington

Trae Deck - Tarkington

VOLLEYBALL

East

Blayne Braneff - Beaumont Kelly

Inidyah Locke - Beaumont West Brook

Waverlee Cooper - Bridge City

Jacelyn Reed - Deweyville

Raegan Chance - Deweyville

Ivy Lee - Lumberton

Jordan Ward - Lumberton

Brynn Baker - Lumberton

Caitlin Hood - Lumberton

Rylee Bolser - Nederland

Emma Humplik - Orangefield

Lydia Garza - Port Neches-Groves

West

Evelyn Longorio - Barbers Hill

Quincy Wilcox - East Chambers

Skylar Nappier - Huffman-Hargrave

Brenna Jones - Huffman-Hargrave

Hagen Pike - Huffman-Hargrave

Abbie Knepper - Liberty

Kennedy Evans - Liberty

Ashton Schulz - Splendora

Katie Brzowski - Splendora

Sydney Whitmire - Tarkington

GIRLS BASKETBALL

East

Kassie Chavez - Beaumont Legacy

Cameron Dill - Beaumont United

Gayla Joseph - Beaumont United

Raegan Chance - Deweyville

Lacie McCollough - Deweyville

Aaliyah Robinson - Jasper

Kalyn Xayaseng - Kirbyville

Kayden Morris - Lumberton

Ivy Le - Lumberton

Audrey Postula - Lumberton

Tatum Dean - Lumberton

Jordan Duncan McCall - Port Arthur Memorial

Emily Williamson - Silsbee

West

Kaylee Hornberger - Barbers HIll

Moriah Shaw - Barbers HIll

Shaniya Amey - Baytown Lee

Katie Harris - Crosby

Michaela Ray - Crosby

Allie Davis - Dayton

Shakira Keener - Dayton

Valencia Thomas - East Chambers

Makenna Henry - Hardin-Jefferson

Rylee Wirth - Hardin-Jefferson

Kelly Farrell - Huffman-Hargrave

Brianna Boddie - Tarkington

Keilaya Rigsby - Woodville

BOYS BASKETBALL

East

Kedris Henry Beaumont United

Jaquan Yates - Beaumont West Brook

Rynnie Armstrong - Beaumont West Brook

Ike Nwaobi - Beaumont West Brook

Gabe Castillo - Bridge City

James Menard - Deweyville

Jordan Lavregne - Hamshire-Fannett

Jesse Doucette - Little Cypress-Mauriceville

Brock McClure - Lumberton

Tyler Jackson - Nederland

Joseph Gipson - Nederland

Kentavion Leday - Newton

Kenneth Muller - Port Neches-Groves

Quintin Proctor - West Orange-Stark

Bryan Keller - West Orange-Stark

West

Terrell Cargo - Anahuac

Lane Cormier - Anahuac

Cole Anderson - Barbers Hill

Nick Crump - Barbers Hill

Deniquez Dunn - Crosby

Jaylen Herman - Crosby

Joaxci Garzon - Goodrich

Devin Figueroa - Goose Creek Memorial

Malik Mustafaa - Goose Creek Memorial

Baxter Wirth - Hardin-Jefferson

Austin Samaha - Hardin-Jefferson

Jai'den Porter - Hardin-Jefferson

Jacob Harvey - Huffman-Hargrave

Blake Ellington - Tarkington

FOOTBALL

East

Braden Sheldon - Beaumont Kelly

Chris Allison - Beaumont United

Jaden Barker - Beaumont United

Trevante George - Beaumont United

Jeremiah Pugh - Beaumont United

Bradley Thomas - Beaumont United

Nate Banks - Beaumont West Brook

Caleb David - Beaumont West Brook

Artis Hall - Beaumont West Brook

Tyler Tucker - Beaumont West Brook

Oscar Carranza - Bridge City

Cody Howard - Bridge City

Jacob Menard - Buna

Evan Stewart - Colmesneil

Cade Watson - Deweyville

Reggie Twine - Hamshire-Fannett

Ethan Tant - Little Cypress-Mauriceville

Payne Barrow - Nederland

Kerrington Broussard - Nederland

Jordan Durrisseau - Nederland

Jose Fuentes - Nederland

Josh Mazyck - Nederland

Jack McGuire - Nederland

Cole Casper - Newton

Mason Sampson - Orangefield

Tyrence Augusta - Port Arthur Memorial

Tony Brooks - Port Arthur Memorial

Tre'vante Caines - Port Arthur Memorial

Antonius Arline - Silsbee

Caleb Buse - Silsbee

Raymond Foster - Silsbee

Quincy Kelly Jr - Silsbee

Ty Vincent - Vidor

Braden Gant - West Orange-Stark

Jasachin Harris - West Orange-Stark

Miguel Villeda - West Orange-Stark