High School Basketball Tournament Scores and Highlights: Dec. 1-3

Tournament action takes over the 409 this weekend

Example video title will go here for this video

Next up in 5

BEAUMONT, Texas — It's a busy weekend for our high school basketball team with tournament action taking over.

Check back through the weekend for reported scores and highlights.

BEAUMONT ISD/YMBL BASKETBALL TOURNAMENT - BOYS

THURSDAY - BEAUMONT UNITED

Nimitz 50 Dobie 44

#3 (4A) Silsbee 50 Willowridge 43

Aldine 77 West Orange-Stark 43

#12 (6A) Beaumont United 75 Dobie 49

Angleton 64 Willowridge 29

#12 (6A) Beaumont United 68 Nimitz 32

Angleton 75 #3 (4A) Silsbee 68

THURSDAY - WEST BROOK

#1 (TAPPS 2A) Grace Christian 60 Channelview 36

Goose Creek Memorial 57 West Brook 56

#1 (TAPPS 2A) Grace Christian 65 #1 (3A) Dallas Madison 63

Goose Creek Memorial 54 #19 (4A) La Grange (LA) 47

Channelview 59 #1 (3A) Dallas Madison 50

West Brook 85 #19 (4A) La Grange (LA) 77

FRIDAY - WEST BROOK

(M) - Main Gym (AUX) - Auxiliary Gyam

#12 (6A) Beaumont United vs #1 (3A) Dallas Madison, 9:00 am (M)

Nimitz vs Aldine, 9:00 am (AUX)

West Brook vs #3 (4A) Silsbee, 10:30 am (AUX)

Goose Creek Memorial vs Willowridge, 10:30 am (M)

#1 (TAPPS 2A) Grace Christian vs #19 (4A) La Grange (LA), 12:00 pm (AUX)

Channelview vs Dobie, 12:00 pm (M)

Angleton vs West Orange-Stark, 1:30 pm (M)





NEDERLAND BULLDOG CLASSIC - BOYS

THURSDAY

#20 (3A) Orangefield 65 Kelly 64

Port Neches-Groves 74 #7 (TAPPS 2A) Legacy Christian 36

Lumberton 48 Dayton 39

#23 (4A) Hamshire-Fannett 62 Vidor 51

Nederland 56 Lumberton 47

FRIDAY

Pasadena vs Port Neches-Groves, 12:00 pm

John Cooper vs Vidor, 1:30 pm

Pasadena vs #7 (TAPPS 2A) Legacy Christian, 3:00 pm

John Cooper vs #23 (4A) Hamshire-Fannett, 4:30 pm

Nederland vs Dayton, 6:00 pm

#20 (3A) Orangefield vs Lumberton or Nederland, 7:30 pm

EVADALE INVITATIONAL - BOYS

THURSDAY

Jasper 53 Tarkington 46

#16 (3A) East Chambers 64 Bridge City 42

Evadale 66 Kirbyville 49

Jasper 59 Bridge City 52

Tarkington 73 Kirbyville 29

#16 East Chambers 64 Evadale 42

FRIDAY

Kirbyville vs Bridge City, 9:00 am

Jasper vs #16 (3A) East Chambers, 10:15 am

Tarkington vs Evadale, 11:30 pm

#16 East Chambers vs Kirbyville, 2:00 pm

Bridge City vs Tarkington, 3:15 pm

Evadale vs Jasper, 4:30 pm

ARANSAS PASS BEST OF THE BAY - BOYS

THURSDAY

Little Cypress-Mauriceville 68 Sinton 58

#25 (4A) Hardin-Jefferson 73 Gregory-Portland 27

Little Cypress-Mauriceville 81 Robstown 26

#25 (4A) Hardin-Jefferson 86 Roma 41

EVADALE INVITATIONAL - GIRLS

THURSDAY

#9 (2A) Evadale 45 Kountze 41

Little Cypress-Mauriceville 42 Legacy Christian 30

Kirbyville 28 Bridge City 27

FTCA vs West Orange-Stark, 12:45 pm

#9 (2A) Evadale vs West Orange-Stark, 3:15 pm

Bridge City 40 Legacy Christian 30

Kountze vs FTCA, 5:45 pm

Little Cypress-Mauriceville 51 Kirbyville 29