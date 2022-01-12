High School Basketball Tournament Scores and Highlights: Dec. 1-3

BEAUMONT, Texas — It's a busy weekend for our high school basketball team with tournament action taking over.
Check back through the weekend for reported scores and highlights.
BEAUMONT ISD/YMBL BASKETBALL TOURNAMENT - BOYS
THURSDAY - BEAUMONT UNITED
Nimitz 50 Dobie 44
#3 (4A) Silsbee 50 Willowridge 43
Aldine 77 West Orange-Stark 43
#12 (6A) Beaumont United 75 Dobie 49
Angleton 64 Willowridge 29
#12 (6A) Beaumont United 68 Nimitz 32
Angleton 75 #3 (4A) Silsbee 68
THURSDAY - WEST BROOK
#1 (TAPPS 2A) Grace Christian 60 Channelview 36
Goose Creek Memorial 57 West Brook 56
#1 (TAPPS 2A) Grace Christian 65 #1 (3A) Dallas Madison 63
Goose Creek Memorial 54 #19 (4A) La Grange (LA) 47
Channelview 59 #1 (3A) Dallas Madison 50
West Brook 85 #19 (4A) La Grange (LA) 77
FRIDAY - WEST BROOK
(M) - Main Gym (AUX) - Auxiliary Gyam
#12 (6A) Beaumont United vs #1 (3A) Dallas Madison, 9:00 am (M)
Nimitz vs Aldine, 9:00 am (AUX)
West Brook vs #3 (4A) Silsbee, 10:30 am (AUX)
Goose Creek Memorial vs Willowridge, 10:30 am (M)
#1 (TAPPS 2A) Grace Christian vs #19 (4A) La Grange (LA), 12:00 pm (AUX)
Channelview vs Dobie, 12:00 pm (M)
Angleton vs West Orange-Stark, 1:30 pm (M)
NEDERLAND BULLDOG CLASSIC - BOYS
THURSDAY
#20 (3A) Orangefield 65 Kelly 64
Port Neches-Groves 74 #7 (TAPPS 2A) Legacy Christian 36
Lumberton 48 Dayton 39
#23 (4A) Hamshire-Fannett 62 Vidor 51
Nederland 56 Lumberton 47
FRIDAY
Pasadena vs Port Neches-Groves, 12:00 pm
John Cooper vs Vidor, 1:30 pm
Pasadena vs #7 (TAPPS 2A) Legacy Christian, 3:00 pm
John Cooper vs #23 (4A) Hamshire-Fannett, 4:30 pm
Nederland vs Dayton, 6:00 pm
#20 (3A) Orangefield vs Lumberton or Nederland, 7:30 pm
EVADALE INVITATIONAL - BOYS
THURSDAY
Jasper 53 Tarkington 46
#16 (3A) East Chambers 64 Bridge City 42
Evadale 66 Kirbyville 49
Jasper 59 Bridge City 52
Tarkington 73 Kirbyville 29
#16 East Chambers 64 Evadale 42
FRIDAY
Kirbyville vs Bridge City, 9:00 am
Jasper vs #16 (3A) East Chambers, 10:15 am
Tarkington vs Evadale, 11:30 pm
#16 East Chambers vs Kirbyville, 2:00 pm
Bridge City vs Tarkington, 3:15 pm
Evadale vs Jasper, 4:30 pm
ARANSAS PASS BEST OF THE BAY - BOYS
THURSDAY
Little Cypress-Mauriceville 68 Sinton 58
#25 (4A) Hardin-Jefferson 73 Gregory-Portland 27
Little Cypress-Mauriceville 81 Robstown 26
#25 (4A) Hardin-Jefferson 86 Roma 41
EVADALE INVITATIONAL - GIRLS
THURSDAY
#9 (2A) Evadale 45 Kountze 41
Little Cypress-Mauriceville 42 Legacy Christian 30
Kirbyville 28 Bridge City 27
FTCA vs West Orange-Stark, 12:45 pm
#9 (2A) Evadale vs West Orange-Stark, 3:15 pm
Bridge City 40 Legacy Christian 30
Kountze vs FTCA, 5:45 pm
Little Cypress-Mauriceville 51 Kirbyville 29
FRIDAY
Little Cypress-Mauriceville vs Bridge City, 10:15 am
Kountze vs West Orange-Stark, 12:45 pm
#9 (2A) Evadale vs FTCA, 3:15 pm
Legacy Christian vs Kirbyville, 5:45 pm