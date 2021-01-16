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Sports

409Sports High School Basketball Roundup: January 15

Beaumont United remains undefeated after knocking off Galena Park

BEAUMONT, Texas — BOY'S BASKETBALL (REPORTED SCORES)

21-5A

Galena Park 28 (2)Beaumont United 74

Port Arthur Memorial 44 Nederland 52

17-4A

Rusk 67 Jasper 59

21-4A

Hardin-Jefferson 95 Livingston 56

Splendora 47 Hamshire-Fannett 46

22-4A

Bridge City 78 West Orange-Stark 46

Orangefield 61 Vidor 49

(18)Silsbee 37 Little Cypress-Mauriceville 68

22-3A

Kirbyville 46 Kountze 42

Newton 74 Warren 53

Woodville 56 Anahuac 62

23-3A

Hardin 44 Coldspring-Oakhurst 61

25-2A

Evadale 79 Hull-Daisetta 74

Sabine Pass 45 Deweyville 38

TAPPS 7-3A

Beaumont Legacy Christian 60 Tomball Rosehill Christian 50

GIRL'S BASKETBALL (REPORTED SCORES)

17-4A

Rusk 26 Jasper 58

21-4A

(1)Hardin-Jefferson 88 Livingston 27 

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