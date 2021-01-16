409Sports High School Basketball Roundup: January 15

BEAUMONT, Texas — BOY'S BASKETBALL (REPORTED SCORES)
21-5A
Galena Park 28 (2)Beaumont United 74
Port Arthur Memorial 44 Nederland 52
17-4A
Rusk 67 Jasper 59
21-4A
Hardin-Jefferson 95 Livingston 56
Splendora 47 Hamshire-Fannett 46
22-4A
Bridge City 78 West Orange-Stark 46
Orangefield 61 Vidor 49
(18)Silsbee 37 Little Cypress-Mauriceville 68
22-3A
Kirbyville 46 Kountze 42
Newton 74 Warren 53
Woodville 56 Anahuac 62
23-3A
Hardin 44 Coldspring-Oakhurst 61
25-2A
Evadale 79 Hull-Daisetta 74
Sabine Pass 45 Deweyville 38
TAPPS 7-3A
Beaumont Legacy Christian 60 Tomball Rosehill Christian 50
GIRL'S BASKETBALL (REPORTED SCORES)
17-4A
Rusk 26 Jasper 58
21-4A
(1)Hardin-Jefferson 88 Livingston 27