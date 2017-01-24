KBMT
Close

Tuesday night HS Hoop scores and highlites

Silsbee knocks off WO Stark, while Central stays unbeaten in 22-5A

Dave Hofferth, KBMT 10:55 PM. CST January 24, 2017

BOYS HS HOOPS:  

SABINE PASS  65  WEST HARDIN  52  [F]    

MEMORIAL  73  VIDOR  37  [F]     

BUNA  55  KIRBYVILLE  49  [F]    

CONC LUTH  77  KELLY  75  [F-2OT]    

DOBIE  63  WEST BROOK  46  [F]    

KOUNTZE  70  ANAHUAC  34  [F]     

HARDIN  60  WARREN  43  [F]    

SILSBEE  102  WO STARK  57  [F]      

CENTRAL  38  NEDERLAND  32  [F]    

E CHAMBERS  86  BOB HOPE  22  [F]      

BRIDGE CITY  40  ORANGEFIELD  38  [F]     

OZEN  84  LUMBERTON  49  [F]      

LCM  98  HAM-FANNETT  45  [F]

 

GIRLS HS HOOPS: 

OZEN  60  LUMBERTON  42  [F]     

KOUNTZE  39  ANAHUAC  35  [F]    

HARDIN  57  WARREN  49  [F]    

E CHAMBERS  84  BOB HOPE  4  [F]      

LEGACY  72  PASADENA 1ST BAPTIST  7  [F]      

LCM  40  HAM-FANNETT  38  [F]

ORANGEFIELD  49  BRIDGE CITY  39  [F]

(© 2017 KBMT)


JOIN THE CONVERSATION

To find out more about Facebook commenting please read the
Conversation Guidelines and FAQs

Leave a Comment
More Stories