Tuesday night HS Hoop scores and highlites

BOYS HS HOOPS:
SABINE PASS 65 WEST HARDIN 52 [F]
MEMORIAL 73 VIDOR 37 [F]
BUNA 55 KIRBYVILLE 49 [F]
CONC LUTH 77 KELLY 75 [F-2OT]
DOBIE 63 WEST BROOK 46 [F]
KOUNTZE 70 ANAHUAC 34 [F]
HARDIN 60 WARREN 43 [F]
SILSBEE 102 WO STARK 57 [F]
CENTRAL 38 NEDERLAND 32 [F]
E CHAMBERS 86 BOB HOPE 22 [F]
BRIDGE CITY 40 ORANGEFIELD 38 [F]
OZEN 84 LUMBERTON 49 [F]
LCM 98 HAM-FANNETT 45 [F]
GIRLS HS HOOPS:
OZEN 60 LUMBERTON 42 [F]
KOUNTZE 39 ANAHUAC 35 [F]
HARDIN 57 WARREN 49 [F]
E CHAMBERS 84 BOB HOPE 4 [F]
LEGACY 72 PASADENA 1ST BAPTIST 7 [F]
LCM 40 HAM-FANNETT 38 [F]
ORANGEFIELD 49 BRIDGE CITY 39 [F]
(© 2017 KBMT)
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