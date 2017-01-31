Tuesday Night HS Hoop Scores - 1/31/17

BOYS HS HOOPS:
SILSBEE 131 ORANGEFIELD 47 [F]
HUFFMAN 65 HARDIN-JEFF 60 [F]
KOUNTZE 96 WARREN 53 [F]
LCM 44 BRIDGE CITY 35 [F]
WO STARK 83 HAM-FANNETT 48 [F]
NEDERLAND 69 OZEN 56 [F]
EVADALE 109 DEWEYVILLE 62 [F]
SABINE PASS 72 HULL-DAISETTA 57 [F]
E CHAMBERS 50 KIRBYVILLE 28 [F]
MEMORIAL 82 LUMBERTON 30 [F]
ST. PIUS 67 KELLY 59 [F]
GIRLS HS HOOPS:
OZEN 82 NEDERLAND 20 [F]
E CHAMBERS 42 KIRBYVILLE 23 [F]
LUMBERTON 72 MEMORIAL 39 [F]
KOUNTZE 45 WARREN 32 [F]
HARDIN 51 ANAHUAC 44 [F]
BRIDGE CITY 34 LCM 33 [F]
(© 2017 KBMT)
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