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Tuesday Night HS Hoop Scores - 1/31/17

Dave Hofferth, KBMT 10:41 PM. CST January 31, 2017

BOYS HS HOOPS:   

SILSBEE  131  ORANGEFIELD  47  [F]    

HUFFMAN  65  HARDIN-JEFF  60  [F]    

KOUNTZE  96  WARREN  53  [F]    

LCM  44  BRIDGE CITY  35  [F]    

WO STARK  83  HAM-FANNETT  48  [F]

NEDERLAND  69  OZEN  56  [F]    

EVADALE  109  DEWEYVILLE  62  [F]    

SABINE PASS  72  HULL-DAISETTA  57  [F]    

E CHAMBERS  50  KIRBYVILLE  28  [F]      

MEMORIAL  82  LUMBERTON  30  [F]

ST. PIUS  67  KELLY  59  [F]

 

GIRLS HS HOOPS:   

OZEN  82  NEDERLAND  20  [F]     

E CHAMBERS  42  KIRBYVILLE  23  [F]      

LUMBERTON  72  MEMORIAL  39  [F]      

KOUNTZE  45  WARREN  32  [F]      

HARDIN  51  ANAHUAC  44  [F]        

BRIDGE CITY  34  LCM  33  [F]

(© 2017 KBMT)


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