Tuesday night Boys HS Hoops - Feb 14

BOYS HS HOOPS:
WEST BROOK 76 DEER PARK 75 [F-OT]
MEMORIAL 76 LIVINGSTON 34 [F]
CENTRAL 52 OZEN 40 [F]
SILSBEE 102 BRIDGE CITY 35 [F]
LCM 66 WO STARK 59 [F]
PNG 47 LUMBERTON 45 [F-OT]
SABINE PASS 66 DEWEYVILLE 62 [F]
NEDERLAND 51 VIDOR 41 [F]
HAM-FANNETT 56 ORANGEFIELD 51 [F]
JASPER 56 HUNTINGTON 47 [F]
KOUNTZE 71 BUNA 66 [F] - KOUNTZE TO FACE BUNA AGAIN FRIDAY TO DETERMINE NUMBER ONE SEED IN DISTRICT
HARDIN-JEFF 96 LIBERTY 46 [F]
E CHAMBERS 89 HARDIN 47 [F]
(© 2017 KBMT)
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