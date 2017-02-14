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Tuesday night Boys HS Hoops - Feb 14

Lions rally from 20 points behind in the first half to pull out the win

Dave Hofferth, KBMT 11:28 PM. CST February 14, 2017

BOYS HS HOOPS:  

WEST BROOK  76  DEER PARK  75  [F-OT] 

MEMORIAL  76  LIVINGSTON  34  [F]

CENTRAL  52  OZEN  40  [F]      

SILSBEE  102  BRIDGE CITY  35  [F]    

LCM  66  WO STARK  59  [F]    

PNG  47  LUMBERTON  45  [F-OT]    

SABINE PASS  66  DEWEYVILLE  62  [F]      

NEDERLAND  51  VIDOR  41  [F]    

HAM-FANNETT  56  ORANGEFIELD  51  [F]      

JASPER  56  HUNTINGTON  47  [F]

KOUNTZE  71  BUNA  66  [F]  -  KOUNTZE TO FACE BUNA AGAIN FRIDAY TO DETERMINE NUMBER ONE SEED IN DISTRICT    

HARDIN-JEFF  96  LIBERTY  46  [F]    

E CHAMBERS  89  HARDIN  47   [F]

(© 2017 KBMT)


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