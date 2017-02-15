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HS Girls Playoff pairings for area round

KBMT 9:20 PM. CST February 15, 2017

GIRLS HS HOOP PLAYOFFS:   [

5A] OZEN VS GALVESTON BALL FRIDAY 7 PM AT EAST CHAMBERS     

CENTRAL VS WILLOWRIDGE FRIDAY 7 PM AT CHANNELVIEW    

[4A]  SILSBEE VS HARDIN-JEFF 6 PM THURSDAY AT KOUNTZE     

[3A] KOUNTZE VS CROCKETT 7 PM FRIDAY AT LIVINGSTON     

WOODVILLE VS RICE CONSOLIDATED 7 PM FRIDAY AT PORTER HS    

BUNA VS COLDSPRING 7:30 PM FIRDAY AT WOODVILLE        

[2A] EVADALE VS JOAQUIN 6 PM FRIDAY AT ANGELINA JC

(© 2017 KBMT)


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