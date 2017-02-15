HS Girls Playoff pairings for area round

GIRLS HS HOOP PLAYOFFS: [
5A] OZEN VS GALVESTON BALL FRIDAY 7 PM AT EAST CHAMBERS
CENTRAL VS WILLOWRIDGE FRIDAY 7 PM AT CHANNELVIEW
[4A] SILSBEE VS HARDIN-JEFF 6 PM THURSDAY AT KOUNTZE
[3A] KOUNTZE VS CROCKETT 7 PM FRIDAY AT LIVINGSTON
WOODVILLE VS RICE CONSOLIDATED 7 PM FRIDAY AT PORTER HS
BUNA VS COLDSPRING 7:30 PM FIRDAY AT WOODVILLE
[2A] EVADALE VS JOAQUIN 6 PM FRIDAY AT ANGELINA JC
(© 2017 KBMT)
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