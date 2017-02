Friday Night HS Playoff Hoop scores and highlites

BOYS HS PLAYOFF HOOPS:

OZEN VS MANVEL POSTPONED BECAUSE OF NO REFS - PANTHERS PLAY MANVEL SATURDAY AT 3 PM AT ATASCOCITA -

FB ELKINS 80 CENTRAL 72 [F]

PA MEMORIAL 68 TEXAS CITY 64 [F-2 OT]

FB MARSHALL 76 HUMBLE 54 [F] - MARSHALL VS PA MEMORIAL NEXT

SILSBEE 98 HARDIN-JEFF 61 [F] - TIGERS VS NORTH FOREST NEXT

HUFFMAN 61 LCM 54 [F]

SAN AUGUSTINE 79 DEWEYVILLE 38 [F]

LEGACY 76 SA CASTLE HILLS 55 [F]

KOUNTZE 72 NEWTON 64 [F]

EAST BERNARD 61 HEMPSTEAD 55 [F] - KOUNTZE NOW PLAYS EAST BERNARD NEXT

BUNA 63 TRINITY 46 [F] - BUNA NOW FACES LA MARQUE WHO BEAT CROCKETT 72-50 THURSDAY

NORTH FOREST 68 SHEPHERD 33 [F] vs SILSBEE NEXT ROUND

SHELBYVILLE 81 LUFKING PINEYWOODS 76 [F] - SHELBYVILLE VS EVADALE NEXT ROUND

DALLARDSVILLE BIG SANDY 73 RIESEL 58 [F]

HS GIRLS PLAYOFF HOOPS: [5A REGIONAL]

GEORGETOWN 41 CENTRAL 36 [F] - LADY JAGS ELIMINATED

BARBERS HILL 56 LEANDER ROUSE 36 [F]

[TAPPS 3A] LEGACY 76 SA KEYSTONE 32 [F]

