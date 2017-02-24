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Friday Night HS Playoff Hoop scores and highlites

Tigers jump out to early lead and never looked back

KBMT 11:44 PM. CST February 24, 2017

BOYS HS PLAYOFF HOOPS:  

OZEN VS MANVEL POSTPONED BECAUSE OF NO REFS - PANTHERS PLAY MANVEL SATURDAY AT 3 PM AT ATASCOCITA   - 

FB ELKINS  80  CENTRAL  72  [F]      

PA MEMORIAL  68  TEXAS CITY  64  [F-2 OT]       

FB MARSHALL  76  HUMBLE  54  [F]  -  MARSHALL VS PA MEMORIAL NEXT

SILSBEE  98  HARDIN-JEFF  61  [F]      - TIGERS VS NORTH FOREST NEXT

HUFFMAN  61  LCM  54  [F]

SAN AUGUSTINE  79  DEWEYVILLE  38  [F]    

LEGACY  76  SA CASTLE HILLS  55  [F]    

KOUNTZE  72  NEWTON  64  [F]    

EAST BERNARD  61  HEMPSTEAD  55  [F] - KOUNTZE NOW PLAYS EAST BERNARD NEXT

BUNA  63  TRINITY  46  [F]    -  BUNA NOW FACES LA MARQUE WHO BEAT CROCKETT 72-50 THURSDAY

NORTH FOREST  68  SHEPHERD  33  [F] vs SILSBEE NEXT ROUND

SHELBYVILLE  81  LUFKING PINEYWOODS  76  [F] - SHELBYVILLE VS EVADALE NEXT ROUND

DALLARDSVILLE BIG SANDY  73  RIESEL  58  [F]

 

HS GIRLS PLAYOFF HOOPS: [5A REGIONAL]  

GEORGETOWN  41  CENTRAL  36  [F] - LADY JAGS ELIMINATED      

BARBERS HILL  56  LEANDER ROUSE  36  [F]       

[TAPPS 3A]   LEGACY  76  SA KEYSTONE  32  [F]

 

 

(© 2017 KBMT)


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