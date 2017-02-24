Friday Night HS Playoff Hoop scores and highlites

BOYS HS PLAYOFF HOOPS:
OZEN VS MANVEL POSTPONED BECAUSE OF NO REFS - PANTHERS PLAY MANVEL SATURDAY AT 3 PM AT ATASCOCITA -
FB ELKINS 80 CENTRAL 72 [F]
PA MEMORIAL 68 TEXAS CITY 64 [F-2 OT]
FB MARSHALL 76 HUMBLE 54 [F] - MARSHALL VS PA MEMORIAL NEXT
SILSBEE 98 HARDIN-JEFF 61 [F] - TIGERS VS NORTH FOREST NEXT
HUFFMAN 61 LCM 54 [F]
SAN AUGUSTINE 79 DEWEYVILLE 38 [F]
LEGACY 76 SA CASTLE HILLS 55 [F]
KOUNTZE 72 NEWTON 64 [F]
EAST BERNARD 61 HEMPSTEAD 55 [F] - KOUNTZE NOW PLAYS EAST BERNARD NEXT
BUNA 63 TRINITY 46 [F] - BUNA NOW FACES LA MARQUE WHO BEAT CROCKETT 72-50 THURSDAY
NORTH FOREST 68 SHEPHERD 33 [F] vs SILSBEE NEXT ROUND
SHELBYVILLE 81 LUFKING PINEYWOODS 76 [F] - SHELBYVILLE VS EVADALE NEXT ROUND
DALLARDSVILLE BIG SANDY 73 RIESEL 58 [F]
HS GIRLS PLAYOFF HOOPS: [5A REGIONAL]
GEORGETOWN 41 CENTRAL 36 [F] - LADY JAGS ELIMINATED
BARBERS HILL 56 LEANDER ROUSE 36 [F]
[TAPPS 3A] LEGACY 76 SA KEYSTONE 32 [F]
(© 2017 KBMT)
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