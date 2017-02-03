Friday Night HS Hoop scores & highlites of Memorial vs Ozen

BOYS HS HOOP SCORES:
BRIDGE CITY 56 WO STARK 50 [F]
SILSBEE 124 HAM-FANNETT 37 [F]
HARDIN-JEFF 51 CLEVELAND 44 [F]
CENTRAL 79 VIDOR 49 [F]
MEMORIAL 53 OZEN 47 [F]
LCM 53 ORANGEFIELD 38 [F]
NEDERLAND 62 PNG 37 [F]
E CHAMBERS 55 WARREN 34 [F]
GIRLS HS HOOPS:
E CHAMBERS 59 WARREN 44 [F]
KOUNTZE 46 KIRBYVILLE 24 [F]
LUMBERTON 64 LIVINGSTON 60 [F]
OZEN 65 MEMORIAL 30 [F] - LADY PANTHERS NOW 13-0 IN DISTRICT
(© 2017 KBMT)
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