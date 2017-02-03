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Friday Night HS Hoop scores & highlites of Memorial vs Ozen

Titans win a close one in Beaumont 53-47

KBMT 11:09 PM. CST February 03, 2017

BOYS HS HOOP SCORES:

BRIDGE CITY  56  WO STARK  50  [F]   

SILSBEE  124  HAM-FANNETT  37  [F]      

HARDIN-JEFF  51  CLEVELAND  44  [F]    

CENTRAL  79  VIDOR  49  [F]    

MEMORIAL  53  OZEN  47  [F]    

LCM  53  ORANGEFIELD  38  [F]    

NEDERLAND  62  PNG  37  [F]

E CHAMBERS  55  WARREN  34  [F]

 

GIRLS HS HOOPS:  

E CHAMBERS  59  WARREN  44  [F]     

KOUNTZE  46  KIRBYVILLE  24  [F]    

LUMBERTON  64  LIVINGSTON  60  [F]    

OZEN  65  MEMORIAL  30   [F] - LADY PANTHERS NOW 13-0 IN DISTRICT

(© 2017 KBMT)


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