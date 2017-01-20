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Central boys knock off Ozen, plus other scores

Jaguars stay undefeated in District 22-5A

KBMT 11:10 PM. CST January 20, 2017

BOYS HS HOOPS:   Friday January 20

DEER PARK  43  WEST BROOK  25  [F]      

SILSBEE  99  LCM  39  [F]     

MEMORIAL  94  LIVINGSTON  42  [F]    

BUNA  75  KOUNTZE  65  [F]    

CENTRAL  80  OZEN  66  [F]    

EVADALE  83  SABINE PASS  76  [F]     

HARDIN  52  E CHAMBERS  51  [F]

KELLY  65  ST JOHN  52  [F]     

BRIDGE CITY  79  HAM-FANNETT  55  [F]    

HARDIN-JEFF  72  TARKINGTON  56  [F]     

WO STARK  75  ORANGEFIELD  32  [F]    

LUMBERTON  46  PNG  42  [F]    

NEDERLAND  62  VIDOR  42  [F]

(© 2017 KBMT)


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