Central boys knock off Ozen, plus other scores

BOYS HS HOOPS: Friday January 20
DEER PARK 43 WEST BROOK 25 [F]
SILSBEE 99 LCM 39 [F]
MEMORIAL 94 LIVINGSTON 42 [F]
BUNA 75 KOUNTZE 65 [F]
CENTRAL 80 OZEN 66 [F]
EVADALE 83 SABINE PASS 76 [F]
HARDIN 52 E CHAMBERS 51 [F]
KELLY 65 ST JOHN 52 [F]
BRIDGE CITY 79 HAM-FANNETT 55 [F]
HARDIN-JEFF 72 TARKINGTON 56 [F]
WO STARK 75 ORANGEFIELD 32 [F]
LUMBERTON 46 PNG 42 [F]
NEDERLAND 62 VIDOR 42 [F]
(© 2017 KBMT)
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