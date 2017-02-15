Boys HS Hoop pairings for seeding games and Bi-District round

BOYS HS HOOPS:
KOUNTZE TO PLAY BUNA FOR TOP SEED IN DISTRICT FRIDAY AT 6:30 PM AT HARDIN-JEFFERSON
WO STARK TO FACE BRIDGE CITY IN SEEDING GAME FRIDAY AT 7 PM AT ORANGEFIELD
BOYS BI-DISTRICT PAIRINGS:
[5A] OZEN VS PORTER 7:30 PM TUESDAY AT EAST CHAMBERS
NEDERLAND VS HUMBLE 7 PM TUESDAY AT GOOSE CREEK
PA MEMORIAL VS DAYTON 7:30 PM TUESDAY AT LEE COLLEGE IN BAYTOWN
[3A BOYS] KIRBYVILLE VS LA MARQUE 7 PM MONDAY AT EAST CHAMBERS
[2A BOYS] EVADALE VS COLMESNEIL 6 PM TUESDAY AT WOODVILLE
SABINE PASS VS PINEYWOODS 6 PM TUESDAY AT JASPER
(© 2017 KBMT)
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