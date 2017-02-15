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Boys HS Hoop pairings for seeding games and Bi-District round

Dave Hofferth, KBMT 9:27 PM. CST February 15, 2017

BOYS HS HOOPS:  

KOUNTZE TO PLAY BUNA FOR TOP SEED IN DISTRICT FRIDAY AT 6:30 PM AT HARDIN-JEFFERSON         

WO STARK TO FACE BRIDGE CITY IN SEEDING GAME FRIDAY AT 7 PM AT ORANGEFIELD

 

BOYS BI-DISTRICT PAIRINGS:  

[5A] OZEN VS PORTER 7:30 PM TUESDAY AT EAST CHAMBERS       

NEDERLAND VS HUMBLE 7 PM TUESDAY AT GOOSE CREEK      

PA MEMORIAL VS DAYTON 7:30 PM TUESDAY AT LEE COLLEGE IN BAYTOWN   

[3A BOYS]   KIRBYVILLE VS LA MARQUE 7 PM MONDAY AT EAST CHAMBERS     

[2A BOYS]  EVADALE VS COLMESNEIL 6 PM TUESDAY AT WOODVILLE     

SABINE PASS VS PINEYWOODS 6 PM TUESDAY AT JASPER

(© 2017 KBMT)


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