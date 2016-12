As soon as word of Carrie Fisher's death spread on social media, fans began creating and sharing stunning pieces of art celebrating her life and her most prominent role, Princess Leia of Star Wars. Here are a few examples:









Que la fuerza te acompañe #CarrieFisher descansa princesa Leia pic.twitter.com/YpalZceUTY — Turquita Malu (@malenafarah) December 27, 2016

Forever our princess #carriefisher #princessleia Posted by Queenmimish on Tuesday, December 27, 2016

Descanse en paz... que la fuerza te acompañe Princesa Leía ... hasta las estrellas! #CarrieFisher pic.twitter.com/2eGIVhvMEh — Ma. Elena Alvarez L. (@malenalobato) December 27, 2016

